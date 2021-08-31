/648139/الرقابة-الإدارية-القبض-على-عصابة-انتحلت-صفة-موظفي-البنوك-واستولت-على-مبالغ-مالية-من-حسابات-العملاء

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عصابة انتحلت صفة موظفي البنوك واستولت على مبالغ مالية من حسابات العملاء

أوضحت الرقابة الإدارية، أنه بالتنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور، وفيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بني وركان بمركز العدوة محافظة المنيا، وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين إلى عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى سياق واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، ونجحت خلال 48 ساعة في القبض على ضبط تشكيل عصابي آخر، استولى على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك، واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائي، والحصول منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الالكتروني بسعر أقر من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها، والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في تلك البلاغات، إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي "تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم "هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم في ارتكاب الوقائع".

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمين بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي، وارتكابهم عدد من الوقائع، وبتطوير مناقشتهم أكدوا شرائهم قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

ونجحت الشرطة في التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز "2 مليون جنيه"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.