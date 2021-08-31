/648142/كريم-فؤاد-خبراتي-تأهلني-للعب-في-العديد-من-المراكز

أكد كريم فؤاد لاعب الأهلي المنضم حديثاً لصفوف القلعة الحمرء، لمدة 4 مواسم قادماً من فريق إنبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كريم فؤاد: " أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتي قبل الانتقال للفريق، سأقاتل وأقدم كل ما يمكنني "

وتابع: لا يمكن وصف سعادتي بالانضمام للقلعة الحمراء، شعور لا يوصف وانا اتواجد داخل غرفة ملابس النادي الأهلي الذي اشجعه منذ الصغر”.

واردف:” بالفعل كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر لذلك “.

حلم كريم فؤاد

وواصل:”وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا، حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها أنا أجيد اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو “هاف رايت أو هاف ليفت” ،ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر، ولا توجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني أعلم جيداً”.

وتابع:” حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لنادي كبير بحجم نادي القرن، وأعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية لست غريبًا على لاعبي الأهلي،

كريم فؤاد ومحمد شريف

وأكد:” أن تربطة علاقة قوية بمحمد شرفي، ومصطفى شوبير وأكرم توفيق الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة ممتدة لسنوات، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع أنا مشجع للنادي الأهلي منذ طفولتي”.

وأستكمل:” تمنيت اللعب للأهلي منذ سنوات ، وخوض مباريات بجانب محمد أبوتريكة الذي أعشقه بشدة سعادتي كبيرة بالتدرب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني، شرف كبير لي أن اتدرب تحت قيادته، فهو مدير فني قدير”.

كريم فؤاد مع إنبي

كما شارك كريم فؤاد مع فريق إنبي في 53 مباراة، بواقع 51 مباراة في الدوري الممتاز، ومبارتين في كأس مصر.

ونجح نجم المارد الأحمر الجديد، في صناعة 6 أهداف، بينما لم يسجل أي هدف.