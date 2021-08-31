صبا مبارك ومحمد ممدوح أحدث المنضمين لبطولة «السرب»

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عاد صناع عمل فيلم «السرب» لإستكمال تصويره مرة أخرى بمدينة السويس، بعد غياب دام لأشهر بسبب إنشغال الأبطال بأعمالهم الذي تم عرضها في رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد أحدث المنضمين لفيلم «السرب»

وشهدت فيلم «السرب» اضافة جديدة بإنضمام الفنان محمد ممدوح والفنانة صبا مبارك لبطولة العمل مؤخرا، والعمل يتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015.

والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

صبا مبارك تنظر عرض فيلم أميرة بمهرجان فينسيا

وتستهد صبا مبارك لعرض فيلمها الجديد «أميرة» للمخرج محمد دياب ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، والمقرر إقامته في شهر سبتمبر المقبل.

ويقدم فيلم «أميرة» قصة "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها، ويشار في بطولة الفيلم كلا من صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

أول تعليق من صبا مبارك على اختيار فيلم أميرة للمشاركة بمهرجان فينسيا

وكانت قد أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بإطلاق العرض الأول لفيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا بدورته الـ78.

ونشرت صبا، بوستر الفيلم، عبر “انستجرام”، قائلة: "متحمسة وسعيدة جدا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا السينمائي"