جامعة الأقصر : تجهيز 3 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتنسيق

جدة - نرمين السيد - استقبلت جامعة الأقصر اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور بمكتب التنسيق والتحويلات المركزى بالجامعة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق، مؤكدة توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب.





وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد محجوب عزوز -فى تصريح صحفى- أنه تم تجهيز 3 معامل موزعة على كليات الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، لتسجيل الرغبات، تضم 150 جهاز حاسب آلى متصلة بالإنترنت ومزودة بالطابعات، مع وجود عدد كبير من مدخلى البيانات لتقديم الدعم الفنى لجميع الطلاب المترددين على مكاتب التنسيق فى الجامعة لمساعدتهم فى كتابة الرغبات وفق الخطوات الصحيحة. وأكد أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات المصرية، انطلقت اليوم بمعامل الحاسب الآلى بالجامعة، بحد أدنى للتنسيق 62.07% للشعبة العلمية و58.05% حد أدنى للشعبة الأدبية، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر المقبل ، على أن يتم التسجيل من خلال أجهزة الحاسب الألى أو معامل التنسيق بالجامعة، مع إتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.

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