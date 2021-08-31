وزيرة الصحة: الزمالة المصرية تضمن حصول الطبيب على المهارات الإكلينيكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبى المهنى، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة للطب العلاجى، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور حسام حسنى أمين عام الزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى للوزيرة، والدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، ومساعدى الأمين العام للزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى أطباء الزمالة بمختلف التخصصات بالمستشفيات فى محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع الأطباء بمختلف المحافظات لمتابعة البرامج التدريبية لهم والوقوف على أى احتياجات أو تحديات قد تواجههم خلال العملية التدريبية.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أهمية مشاركة الأطباء فى مسارات تطوير برنامج الزمالة المصرية، وتبنى ما يطرحونه من مقترحات جادة لتنفيذها، لافتة إلى أن التعليم الطبى المهنى أصبح حجر الزاوية للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر واستدامة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت باستحداث برامج تدريبية مستدامة لأطباء الزمالة المصرية بمختلف التخصصات ودعوة خريجى الزمالة للالتحاق بها، بما يضمن استمرار حصولهم على الخبرات الإكلينيكية المتقدمة وفقا لبروتوكولات التشخيص والعلاج الحديثة، مؤكدة أن الزمالة المصرية ستظل صرحا للتعليم الطبى المهنى بوزارة الصحة يستقبل جميع الأطباء ويوفر لهم جميع الفرص التدريبية اللازمة بالمجان لضمان استمرارية التعلم.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى أهمية فتح قنوات تواصل دائمة بين الأطباء ومسئولى الزمالة المصرية لتقريب وجهات النظر بين متدربى الزمالة وصانعى القرارات لتوحيد الرؤى حول تطوير برنامج الزمالة، مشيرة فى هذا الصدد إلى تعيين مشرفين للزمالة بكل مستشفى لمتابعة العملية التدريبية للأطباء والوقوف على احتياجاتهم باستمرار، بجانب تطوير المجالس العلمية وضخ دماء جديدة من شباب الأطباء باللجنة العليا للتخصصات الطبية، كما وجهت الوزيرة بدعوة أطباء الزمالة للمشاركة فى الاجتماعات الدورية للمجالس العلمية للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص العملية التعليمية لهم.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتطوير منصة التعليم الإلكترونى (LMS)، وتكثيف الجهود بنك الأسئلة لامتحانات الزمالة المصرية بالتعاون مع الموسسات العلمية الدولية والمهنية الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا لتلبية احتياجات الأطباء من المهارات، كما وجهت أيضا باستحداث حساب لوزير الصحة والسكان على منصة (LMS) للتواصل المباشر بشكل دورى مع أطباء الزمالة بمختلف التخصصات عبر غرف الحوار الإلكترونية بالمنصة.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى اعتزامها زيارة الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الوزيرة على رأس وفد من من مسئولى الزمالة المصرية وقطاع الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة لبحث الخطوات التنفيذية فيما يخص التعاون مع "هيئة البورد الأمريكى" لاعتماد امتحانات الزمالة المصرية، والامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، وكذلك تبادل الخبرات بين الزمالة المصرية وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

وتابع أن الوزيرة أكدت أن تطوير البنية التحتية بالمستشفيات وتوفير كافة الإمكانيات واللوجيستيات والأجهزة اللازمة لتدريب الأطباء، فضلا عن التطوير الكبير الذى شهده برنامج الزمالة المصرية انعكس بشكل إيجابى على تحسين بيئة العمل للأطباء بالمستشفيات وتعظيم فرص اجتيازهم برنامج الزمالة بما يتماشى مع المعايير العالمية، قائلة: "تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وعلم يساهم فى بناء الثقة الجديرة بين المريض والطبيب".

وكشف "مجاهد" أن اللقاء تناول مناقشة حصول الأطباء على العديد من الزمالات بمختلف التخصصات الطبية، موضحا أن الوزيرة وجهت بإتاحة فرص حصول الأطباء على الزمالات التخصصية بعد حصولهم على شهادة الزمالة الأساسية للتخصص وذلك دون حد معين أو التقيد بسن لالتحاقهم بتلك البرامج التدريبية تلبية لرغباتهم فى استمرار التعلم، وبما يتواكب مع مد سن المعاش للأطباء.

وأوضح "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بإتاحة عقد الامتحان النهائى مرتين خلال العام أسوة بالأجزاء الأولى والثانية لامتحانات الزمالة المصرية، لتيسير التحاق جميع الطلاب المصريين وغير المصريين من الجنسيات المختلفة الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية.

ومن جانبهم أعرب أطباء الزمالة المصرية خلال اللقاء عن سعادتهم بحرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على لقائهم، وإيمانها بأهمية دورهم فى المشاركة لدعم اتخاذ القرارات فيما يخص تطوير الزمالة المصرية، لتلبية احتياجاتهم التعليمية وصقلهم بالمهارات المطلوبة، ينعكس إيجابيا على الارتقاء الخدمات الطبية التى يقدمونها للمرضى، مؤكدين تقديرهم لأهمية برنامج الزمالة المصرية من خلال ما لمسوه تحديد الوجهة التعليمية والمهنية للأطباء وتعظيم فرص حصولهم على الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

وخلال اللقاء وجه الطبيب محمد ناصر "يمنى الجنسية"، أحد الملتحقين ببرنامج الوافدين بالزمالة المصرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بتقديم كافة سبل الدعم لمتدربى الزمالة المصرية الوافدين من مختلف الدول وتذليل أى تحديات مالية لهم، مشيدا بمجهودات الدكتورة هالة زايد فى تطوير برنامج الزمالة المصرية.

وأكد أنها تعد الشهادة المهنية الأولى للأطباء المعترف بها فى بلاده "اليمن"، كما أشاد بجودة العملية التدريبية وتيسير كافة الإجرءات اللازمة لغير المصريين الملتحقين بالبرنامج، بما ينعكس إيجابيا على تحسين الخدمات الطبية المقدمة فى الدول الشقيقة.