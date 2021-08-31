الخارجية: مصر وقطر تستعرضان تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة



عُقِد اليوم الثلاثاء، بمدينة القاهرة اجتماع لجنة المُتابعة المصرية القطرية، حيث ترأس الجانب المصرى السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.