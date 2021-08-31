مؤشرات تنسيق الأزهر 2021- 2022.. الأعلى الطب 96,69% والصيدلة 95,6%

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرض «مصر فايف» مؤشرات تنسيق الأزهر 2021، والذي شهد انخفاضًا طفيفاً عن تنسيق العام الماضي 2020 في حدود ما يصل إلي 6 درجات ونصف، أي ما يعادل درجة مئوية، ويتناول التقرير التالي مؤشرات تنسيق الأزهر، وبالأخص ما يتعلق بـ«كليات القمة» مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة ووالهندسة وكلية الإعلام.

وجدير بالذكر أنه شهد تنسيق الثانوية العامة لهذا العام هبوطاً كبيراً لنسب الحد الأدنى للقبول بالجامعات، والذي تم الإعلان عنه الاحد الماضي، من خلال مؤتمر تنسيق المرحلة الأولى 2021, الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021- 2022 للقبول بالجامعات

صرح مصدر مسؤول في جامعة الأزهر الشريف، عن ما يختص تنسيق الأزهر 2021 ونسب الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأزهرية، أنه قد تم إعداد بيان إحصائي بمجاميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2021 الناجحين في اختبارات الدور الأول، كما وقد جرى مخاطبة بوابة الحكومة الإلكترونية لبدء مرحلة تنسيق جامعة الأزهر إلكترونيا.

وأضاف أنه بينت هذه الإحصائيات أن الحدود الدنيا لكليات القمة ستشهد انخفاضا ً في حدود نسبة مئوية لا تتخطى 1% مقارنة بنسبة تنسيق العام الماضي، موضحا أن مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 والحد الأدنى لمختلف لكليات القمة ستكون في حدود النسب الآتية «كلية الطب 96.23%، طب الأسنان 96%، كلية صيدلة 95% الهندسة 93.6%، كلية الإعلام 84.5%».

وفي السطور التالية نتناول توقعات تنسيق الأزهر 2021 والتي تتضمن مجاميع ونسب القبول في كليات القسم العلمي بنين وبنات:

كلية الطب البشري للبنين والبنات بالقاهرة: 628.5 درجة بنسبة 96.69%.

كلية الطب البشري بنين وبنات دمياط: 627.5 درجة بنسبة 96.5%.

طب أسيوط للجنسين: 625.5 درجة بنسبة 96.23%.

طب أسنان القاهرة بنين وبنات: 625 درجة بنسبة 96.15%.

طب الأسنان أسيوط بنين: 624 درجة بنسبة 96%.

كلية الصيدلة (القاهرة) بنين وبنات: 622 درجة بنسبة 95.6%.

صيدلة أسيوط بنين وبنات: 620 درجة بنسبة 95.3%.

هندسة القاهرة بنين وبنات: 612.5 درجة بنسبة 94.23%.

هندسة قنا بنين: 608.5 درجة بنسبة 93.6%.

إعلام القاهرة بنين: 548.5 درجة بنسبة 84.38%.

وفيما يلي نعرض صور من التنسيق جامعة الأزهر الرسمي للعام الماضي 2020:

موعد انطلاق تنسيق جامعة الأزهر

وفي سياق متصل بـ تنسيق الأزهر 2021، أُعلن اليوم موعد تنسيق جامعة الأزهر 2021، أعلنت الجامعة عن فتح باب تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة الإليكترونية بداية من الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر وحتى يوم الاثنين 6 سبتمبر، كما وفتحت الجامعة باب تنسيق المدن الجامعية أيضاً، منذ الأحد الماضي وحتى يوم الخميس المقبل لطلاب النقل الحاصلين على تقدير عام ممتاز وجيد جدا.