/648150/أحمد-العوضي-يعلق-على-عودة-الطفل-زياد يؤكد-قدرة-وقوة-رجال-الشرطة-فى-مواجهة-التحديات

قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمحلس النواب، إن وزارة الداخلية لها دور واضح فى القضاء على ظاهرة تعاطى المواد المخدرة والقبض على الهاربين وضبط الأسلحة غير القانونية ، بجانب القضايا الأخرى مثل خطف الأطفال.

دوت الخليج يرصد تعليق لجنة الدفاع بمجلس النواب بشأن عودة طفل المحلة

عودة طفل المحلة

وأضاف النائب أحمد العوضي، فى تصريح خاص لـ" دوت الخليج"، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهد عظيم فى حفظ الأمن الداخلى والقضاء على ظاهرة البلطجة و مواجهة التشكيلات العصابية، بجانب دورها بالتعاون بالتعاون مع القوات المسلحة فى القضاء على ظاهرة الارهاب، يؤكد قدرة وقوة رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، وقريبا جدا سوف تنتهى ظاهرة الإرهاب بنسبة ١٠٠% .

جهود وزارة الداخلية فى عودة طفل المحلة

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ان سرعة ضبط الجناة فى حادث خطف الطفل زياد ، يأتى بسبب أداء الوزارة الراقى، واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة ، بجانب وجود كاميرات مراقبة فى الشوارع، ساهم فى ضبط الجناة بسرعة، ونوجه التحية لرجال الشرطة المصرية فى جهودهم لحفظ الأمن والاستقرار داخل مصر .

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر لقطات لتحرير الطفل زياد، الذي هزت واقعة اختطافه من إحدى المحلات في منطقة المحلة الرأي العام في البلاد.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، نشرت الداخلية المصرية "لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة".

هذا وقد نجحت أجهزة الأمن بالغربية في تحرير الطفل زياد أحمد البحيري المختطف من والدته في المحلة الكبرى، وإعادته إلى أحضان أسرته.

وسادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل بعد تحديد الجناه ومداهمتهم وتحرير الطفل.