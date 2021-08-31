الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس حتي يوم الأحد .. فيديو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الأحد المقبل، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وتظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، وتوقعت الهيئة أن تنشط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وقالت إنه سيكون هناك اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وستصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر . واعتبارا من الخميس 2 سبتمبر إلى السبت 4 سبتمبر سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد.

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