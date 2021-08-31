السوبر ستار نانسى عجرم في أقوى حفلات الصيف على المسرح الرومانى بمارينا 2 سبتمبر

تنظم شركة "Mwm " وقناة المحور أقوى حفلات الصيف الخميس 2 سبتمبر المقبل، للسوبر ستار "نانسى عجرم" على المسرح الرومانى بمارينا. وتعد هذه الحفلة هي الثالثة التي يتم تنظيمها هذا الصيف على المسرح الرومانى بمارينا.

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