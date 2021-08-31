/648149/العين-بالعين-الزمالك-يقترب-من-خطف-صفقة-الأهلي-تفاصيل

يعقد اليوم مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المسئولة عن إدارة القلعة البيضاء، ومسئولي الإنتاج الحربي، قبل نهاية الإنتقالات الصيفية الجارية، لضم مصطفى البدري لاعب الأهلي السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أن مصطفى البدري وقع للاهلي ثم منحه الأهلي مهلة لإعلان الصفقة بشكل رسمي، وبعد انتهاء المهلة دون تحرك من مسئولي الأهلي وافق اللاعب علي عرض الزمالك.

الأهلي يخطف صفقة الزمالك

وأعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك توصل لإتفاق مبدئ مع لاعب سموحة حسام حسن قبل الأهلي، وتواجد اللاعب في القلعة البيضاء، من أجل الإتفاق بين الطرفين وبالفعل تم الغتفاق، ولكن في اليوم الثاني جاء الإعلان من قبل النادي الأهلي، والذي جاء في لحظة تتويج الزمالك ببطولة الدوري أمام الإنتاج الحربي.

وكتب حسام حسن عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”الحمدلله الصور معناها كبير اوى بنسبالى لأن حققت جزء كبير من احلامى ان قدرت البس تيشرت النادى الاهلى وان شالله اقدر اسعد جمهور النادى الاهلى”.

الأهلي يكيد الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، فيديو قصير لصفقته الجديدة قادمة من نادي سموحة، حسام حسن، وهو يرتدي تيشرت أبيض، ويتحول لقميص النادي الاهلي في الفيديو، وكتبت الصفحة الرسمية على الفيديو: “التحول للأحمر”.

وجاء الفيديو في لحظة تتويج الزمالك بالدوري، ليبعث المارد الأحمر رسالة من خلال الفيديو، بعد رغبة الزمالك بالظفر بخدمات مهاجم سموحة خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، ولم تكتمل بسبب تدخل الأهلي في المنافسة في ضم حسام حسن.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.