/648154/كنت-مرعوب--وقالو-ليا-هنقطعك-حتت---أقوال-طفل-المحله-المخطوف-بعد-تحريره-والقبض-على-الجناة--فيديو

ينشر موقع «دوت الخليج» فيديو لطفل المحلة بعد تحريره من خاطفيه، حيث أكد الطفل زياد البحيرى، خلال الفيديو أن الجناة احتجزوه في مكان مهجور، قائلا « كنت هفقد حياتي .. كنت مرعوب .. وقاله لبابا عايزين 2 مليون جنيه ».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تقرير عن تحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة

اقوال الطفل المختطف

وقال الطفل «زياد أحمد البحيرى»، صاحب الـ 8 سنوات أمام ضباط الداخلية، بعد تحريره أنه كان يفتح المحل الخاص بوالده، وسأله أحد الخاطفين عندك زيت؟ فأجاب بنعم فجذبوه إلي السيارة، وبعد ذلك وقفوا بالسيارة لبعض الوقت على الطريق، ونقلوه من السيارة إلي أخري، وأنه لم يشاهد عملية إحراق السيارة الأولي.

وأوضح طفل المحله المخطوف بعد تحريره «كنت مرعوب، وغموا عنيا، وهددونى بطبنجة، وقالولي ما تعملش أي حس عشان ما نقتلكش، وسمعتهم بيهددوا ابويا ويقولولي هنقطعه حتت ونرجعهولك»

كمل أكمل «طفل المحلة»:«أن الخاطفين كانوا 3 اشخاص، وقالوا له «عمك حمادة عمل معانا الغلط وأبوك هيدفع الثمن، وكان فيه واحد اسمه رضا بيقعد معايا وواحد تاني بييجي يغدينى ويقفل البوابات ويمشي.»

وأضاف الطفل المحرر: « كنت حاسس برعب، وهددوني اما بابا يجيب الفلوس أو يقتلوني، وقالوا لي لو حاولت تهرب هتلاقي طلقة فى دماغك، والشرطة كسرت الباب ودخلت مسكت اللى كان بيبات معايا.»

وقال طفل المحلة أيضًا في اقواله عن واقعة خطفه بعد تحريره : «أشكر كل من أنقذوني.. أنا مش مصدق إني لسه عايش، حاسس إنى كنت بحلم و لما شفت الضباط والعساكر داخلين عليا فى المكان اللى كنت مخطوف فيه وأنقذوني من الموت».

بداية الواقعة

وكانت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعلنت غموض وملابسات القبض على عصابة مختطفى طفل المحلة بمحافظة الغربية، وتحريره سالماً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»، ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل.

حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فـى ارتكاب الحادث، ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم، كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة .

وبعد تقنين الإجراءات، تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم (2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.