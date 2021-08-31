طاقم منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس العالم«صور»

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يرتدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الزي الرسمي له، أمام أنجولا غداً، في لقاء الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتكون الزي من القميص الأحمر والشورت الأبيض، والشراب الأسود، والتي تنطلق في التاسعة مساء الغد الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة للمباراة

و تنطلق المباراة في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، وتذاع على مجموعة شبكة قناة بين سبورتس القطرية، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء.

كما تقوم قنوات «أون تايم» بإذاعة المباراة ، وذلك وفقاً للإتفاق مع فيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بإذاعة المبارايات التي يخوضها المنتخب الوطنى علي أرضه .

قائمة منتخب لمباراتي أنجولا والجابون

وشملت القائمة: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد صلاح ومحمد النني.

ويأتي ضم محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الزمالك، بعد تألقه مع الزمالك في مشوار تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للموسم الحالي، وظهوره بمستوى قوي في القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية، وكذلك مصطفى فتحي، لاعب سموحة، الذي وصل لهدفه رقم 16 مع الفريق السكندري رغم انضمامه لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، كما دخل أبوجبل على حساب زميله جنش في القائمة.

لاعبي المنتخب المحترفين

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.