التعليم العالى: 35 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 35 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.