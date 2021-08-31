جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الشركة، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية: "فتحت شركة إيروفلوت بيع تذاكر رحلات الركاب المنتظمة المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ"، وستعمل الرحلات يومياً ابتداء من الأول أكتوبر 2021".
وأعلنت الرئاسة المصرية، فى أبريل الماضى، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية فى مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة إيروفلوت الروسية تبدأ رحلاتها للمنتجعات المصرية اعتبارًا من 1 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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