شركة إيروفلوت الروسية تبدأ رحلاتها للمنتجعات المصرية اعتبارًا من 1 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الشركة، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية: "فتحت شركة إيروفلوت بيع تذاكر رحلات الركاب المنتظمة المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ"، وستعمل الرحلات يومياً ابتداء من الأول أكتوبر 2021".

وأعلنت الرئاسة المصرية، فى أبريل الماضى، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية فى مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.