جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اجتمعت منذ عدة أشهر مع ممثلى شركة أمازون العالمية عبر الفيديو كونفرانس لبحث توسيع مشاركة الشركات المصرية عبر المنصة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يشهد افتتاح المنطقة اللوجستية لشركة أمازون فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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