تنظم شركة "Mwm " وقناة المحور أقوى حفلات الصيف الخميس 2 سبتمبر المقبل، للسوبر ستار "بهاء سلطان" على المسرح الرومانى بمارينا. ويعد هذا الحفل هو الثالث الذى يتم تنظيمه هذا الصيف على المسرح الرومانى بمارينا. وروج بهاء سلطان، لحفله فى الساحل الشمالى، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "مستنيكم إن شاء الله فى الساحل الشمالى يوم الخميس 2 سبتمبر فى المسرح الرومانى مارينا 2.. تفتح الأبواب فى السادسة مساء، ويبدأ الحفل من العاشرة مساء". يذكر أن أخر أغانى الفنان بهاء سلطان أغنية "أنا متفائل" بمشاركة الفنان أمير عيد فى يوليو الماضي، وذلك لدعم الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهاء سلطان في أقوى حفلات الصيف على المسرح الرومانى بمارينا 2 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.