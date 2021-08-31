صور.. الأنبا مرقس يرأس صلاة الثالث لأسقف القناطر 

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جدة - نرمين السيد - صلى الصلوات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ومجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر وأسرة الأب الأسقف المتنيح.
وألقى الأنبا مرقس كلمة عقب انتهاء الصلاة، أشار خلالها إلى الصفات المميزة التى اتصف بها المتنيح الأنبا بطرس.
كان الأنبا بطرس قد توفى مساء أول أمس الأحد، عن عمر ناهز 74 سنة بعد صراع قصير مع المرض، وبعد 12 سنة فى الخدمة الرعوية أسقفا لشبين القناطر، سبقتها 31 فى الرهبنة.
وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات تجنيزه أمس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة 34 من أساقفة الكنيسة، ألقى خلالها قداسته كلمة تعزية، مشيدا بالسيرة الفاضلة التى عاشها الأب الأسقف الراحل، التى تميزت بالعطاء والهدوء والالتزام والأمانة.
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