/648170/سفير-فلسطين-الرئيس-محمود-عباس-يصل-غدا-إلى-مصر-في-زيارة-رسمية

أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الأربعاء في زيارة رسمية.

الرئيس محمود عباس يصل إلى مصر في زيارة رسمية

وأشاد السفير دياب اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، مؤكدًا على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بناءه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.

هذا وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً رئيس جمهورية زامبيا الجديد "هيشيليما" بالفوز في الانتخابات الرئاسية الاخيرة".

الرئيس الزامبي الجديد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبي على الفوز بالانتخابات الرئاسية الاخيرة مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.

كما أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيداً سيادته في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري.