/648165/النائب-العام-يعقد-جلسة-مناقشة-مع-أعضاء-المكتب-التنفيذي-للجنة-وضع-إستراتيجية-النيابة-العامة-في-التحول-الرقمي

عقد «المستشار النائب العام» خالد الصاوي اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، وذلك للاستماع إلى رؤية سيادته وتوجيهاته خلال وضع الإستراتيجية وسياساتها العامة.

تعزيز دور التكامل بين المؤسسات

وعرض أعضاء المكتب على سيادته عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، ومنها تأكيد سيادته ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الإستراتيجي ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية، وكذا أشار سيادته إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.

هذا وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة).