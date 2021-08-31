/648173/اختفاء-درع-بطولة-الدوري-من-داخل-نادي-الزمالك

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تفاصيل هذه الواقعة الخاصة بدرع الدوري الممتاز المتوج به نادي الزمالك، حيث أكد عضو اللجنة، الذي رفض ذكر اسمه، وقوع حادث سرقة واختفاء لدرع الدوري الممتاز وخروجه من مقر النادي دون علم اللجنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقال المصدر: "الجميع فوجئ بعدم وجود درع الدوري في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك فقامت الدنيا وتم استدعاء الأمن والجهاز التنفيذي لمعرفة حقيقة اختفاء الدرع". وأضاف: "الجميع ساده حالة من القلق والخوف والفزع من سرقة الدرع، أسوة بما حدث في اتحاد الكرة من سرقة بعض كؤوس بطولة أمم أفريقيا".

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