محمد شريف يقود التشكيل المتوقع للمنتخب أمام أنجولا غداً

/648174/محمد-شريف-يقود-التشكيل-المتوقع-للمنتخب-أمام-أنجولا-غدا

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره منتخب أنجولا، غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني أمام أنجولا في مباراة غدا:

التشكيل المتوقع للمنتخب

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: رمضان صبحي – محمد شريف – حسين الشحات

تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، وتذاع على مجموعة شبكة قناة بين سبورتس القطرية، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء.

كما تقوم قنوات «أون تايم» بإذاعة المباراة ، وذلك وفقاً للإتفاق مع فيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بإذاعة المبارايات التي يخوضها المنتخب الوطنى علي أرضه.

قائمة المنتخب

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا، وكان ذلك تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

وينطلق مُعسكر المنتخب الوطني، يوم السبت المُقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.