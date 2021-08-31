بعد اجتيازه الكشف الطبي..هل سيقف الزمالك عقبة في طريق انتقال مصطفي محمد لنادي بورد الفرنسي ؟

نجح النجم مصطفى محمد، في اجتياز الكشف الطبى بنجاح والذى أجراه نادى جيروندان بوردو الفرنسى، استعدادا للانضمام للفريق قادما من جالاطا سراى التركى.

ووفقا لموقع RMC Sport، فإن مصطفى اجتاز الفحوصات الطبية فى النادى الفرنسى، مشيرا إلى أن هناك عقبة أخيرة أمام بوردو، وهو إصرار الزمالك على دفع 4 ملايين دولار، قيمة تفعيل بند شراء اللاعب.

وتجرى حاليا إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مفاوضات مع مسئولى نادى جالاطا سراى التركى بشأن تفعيل بند الشراء فى عقد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار الى النادى التركى.

ويقوم مسئولى الزمالك بالتفاوض مع النادى التركى بشأن موعد إرسال قيمة تفعيل بند الشراء والبالغ 4 مليون دولار، حيث ينص عقد إعارة اللاعب على ارسال المبلغ للزمالك فى موعد أقصاه يوليو 2022، إلا ان إدارة الزمالك ترغب فى الحصول على المبلغ كاملا أو جزء منه حاليا فى ظل تردد أنباء عن قيام النادى التركى بإعارة مصطفى محمد لبوردو الفرنسى اليوم، مما يعنى وجود رغبة للنادى التركى فى شراء مصطفى محمد وإعارته لفرنسا.