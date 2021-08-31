/648173/عاجل-اختفاء-درع-بطولة-الدوري-من-داخل-نادي-الزمالك

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تفاصيل هذه الواقعة الخاصة بدرع الدوري الممتاز المتوج به نادي الزمالك، حيث أكد عضو اللجنة، الذي رفض ذكر اسمه، وقوع حادث سرقة واختفاء لدرع الدوري الممتاز وخروجه من مقر النادي دون علم اللجنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المصدر: "الجميع فوجئ بعدم وجود درع الدوري في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك فقامت الدنيا وتم استدعاء الأمن والجهاز التنفيذي لمعرفة حقيقة اختفاء الدرع".

وأضاف: "الجميع ساده حالة من القلق والخوف والفزع من سرقة الدرع، أسوة بما حدث في اتحاد الكرة من سرقة بعض كؤوس بطولة أمم أفريقيا".

الزمالك يتوج بالدوري

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

الأهلي يكيد الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، فيديو قصير لصفقته الجديدة قادمة من نادي سموحة، حسام حسن، وهو يرتدي تيشرت أبيض، ويتحول لقميص النادي الاهلي في الفيديو، وكتبت الصفحة الرسمية على الفيديو: “التحول للأحمر”.

وجاء الفيديو في لحظة تتويج الزمالك بالدوري، ليبعث المارد الأحمر رسالة من خلال الفيديو، بعد رغبة الزمالك بالظفر بخدمات مهاجم سموحة خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، ولم تكتمل بسبب تدخل الأهلي في المنافسة في ضم حسام حسن.