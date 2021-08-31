/648185/موسيماني-يكشف-سر-خسارة-الأهلي-للدوري-أمام-الزمالك-تفاصيل

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن السبب الرئيسي وراء خسارة بطولة الدوري الممتاز أمام الزمالك، وجاء ذلك في حوارًا مع إذاعة "Radio2000" الجنوب إفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني: "الأهلي في الفترة الماضية تنافس على ستة ألقاب وحصلنا على خمسة ألقاب، أنا دائمًا أرغب في الفوز بكل شيء".

حصاد الأهلي مقابل الدوري

وأضاف: "عندما أنظر إلى الصور، أرى أننا حصلنا على خمس ميداليات، أنا لست مدربًا يحب الهزائم، أكون غاضبًا جدًا بعد الخسارة، وأكره الهزائم حقًا، والخسارة شيء لا أحبه حقًا، خلال السبع سنوات الماضية خسرت 20 مرة تقريبًا أو أقل".

واختتم: "لقد كنا جشعين للفوز حقًا بكل شيء، ولم نحصل على وقت للراحة، بعكس الزمالك لقد حصلوا على راحة أكثر منا وكانوا يركزون فقط على لقب الدوري وفازوا به".

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اختتم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على أسوان بنتيجة 3/2، ليتجمد رصيدة عند النقطة الـ 76 من أصل 34 مباراة ، ويحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري.

حسام حسن

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.