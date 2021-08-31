/648192/بيتسو-موسيماني-الأهلي-الثالث-على-العالم

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء أكبر من الفريق الإنجليزي برايتون ، وجاء ذلك في حوارًا مع إذاعة "Radio2000" الجنوب إفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "لقد مرت أربع سنوات مُنذ أن غادر جنوب إفريقيا، وهو لم يلعب كرة القدم التي كان يُلعبها هُنا، ولا أعتقد أن برايتون أعطوه الاحترام الذي يستحقه".

وأكمل: "بيرسي تاو لم يكن ضمن خطط برايتون على الإطلاق، حتى لم يقوموا باستخدامه في فترة الموسم التحضيري".

واختتم موسيماني: "بالمناسبة، هل برايتون أكبر من الأهلي؟، الأهلي فريق أكبر، معذرةً نحن عائدون من كأس العالم للأندية".

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اختتم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على أسوان بنتيجة 3/2، ليتجمد رصيدة عند النقطة الـ 76 من أصل 34 مباراة ، ويحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: هدف