صور - وزير الشباب يكرم محافظ القاهرة خلال ختام موسم « Talent بالعربى»

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب الفنية والرياضية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.





ومنح خلال الحفل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، محافظ القاهرة، درع تكريم لرعايته المواهب بالعاصمة. حضر الحفل محافظوا الجيزة، والإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، والمنيا، والغربية، والفيوم، وعدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين. وأقامت وزارة الشباب والرياضة المسابقة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتنمية الإنسان المصرى وشارك فيها 22 ألف طفل وطفل على مستوى الجمهورية من سن 8 إلى 18 عامًا، وصل منهم 1600 موهبة إلى التصفيات النهائية، وفاز منهم ما يقارب 350 موهبة.

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