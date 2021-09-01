رسمياً: فشل صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو واللاعب "غاضب من الزمالك" 

/648199/رسميا-فشل-صفقة-انتقال-مصطفي-محمد-لبوردو-واللاعب-غاضب-من-الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو على فشل صفقة انتقال مصطفى محمد من جالاتا سراي التركي إلى فريق بوردو الفرنسي، وأوضح ميدو أنه تواصل مع وكيل أعما مصطفى محمد والذي أكد له على فشل انتقال الدولي المصري إلى فريق بوردو.

ويستعرض دوت الخليج تطورات انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي:

أوضح “ميدو” عبر برنامجه “أوضة اللبس”، الذي يقدمه عبر قناة النهار، أنه تواصل مع أدم "وكيل مصطفي محمد" لمعرفة أخر تطورات صفقة انتقال مصطفى محمد إلى فريق بوردو الفرنسي.

وقال أحمد حسام ميدو: “وكيل مصطفى محمد أخبرني الآن رسميا بفشل صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو، واللاعب "مستاء جدا من الزمالك لأنهم السبب وراء فشل المفاوضات”.

وتابع: “في حال عدم إتمام صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو سيضطر للاستمرار مع جالاتا سراي، وفاتح تريم "المدير الفني للفريق" أصبح لا يمتلك الآن "نفس الشهية" تجاه اللاعب، مما سيجعله في أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وقد لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق”.

وأضاف: “الزمالك أبلغ جالاتا سراي برفضه بيع مصطفي محمد لبوردو قبل أن يدفع النادي التركي قيمة تفعيل بند الشراء بالكامل”.

وأتم: “مصطفي محمد علي أعتاب الانتقال لبوردو الفرنسى في خطوة "مهمة جدا" في مشواره الكروي بنادي صاحب تاريخ كبير ومدرسة متميزة في كرة القدم خرج منها زيدان والعديد من الأساطير الأخري”.

«ميدو» يشن هجوم على اتحاد الكرة

شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، هجوماً عنيفاً، على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تأجيل موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد، لموعد يحدد فيما بعد.

وقال “ميدو” عبر برنامجه “أوضة اللبس” الذي يقدمه عبر قناة النهار: “اتحاد الكرة لم يجد مباريات يؤجلها، فقرر تأجيل قرعة الدوري لأول مرة في تاريخ مصر”.

وتابع: “اتحاد الكرة يحاول إجبار بعض الأندية للرضوخ لقرار إلغاء بطولة كأس مصر، لكن الزمالك وبيراميدز تحديدا "هيحاربوا" عشان الكأس يتلعب”.

وأضاف: “قرارات اتحاد الكرة اليوم تشير بشكل كبير لإلغاء بطولة الكأس”.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.