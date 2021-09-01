رسمياً: الأهلي يقرر استمرار أليو ديانج ويغلق ملف رحيله

/648200/رسميا-الأهلي-يقرر-استمرار-أليو-ديانج-ويغلق-ملف-رحيله

أُغلق اليوم الأربعاء، سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا، مما يعني فشل صفقة انضمام المالي أليو ديانج إلى صفوف فريق جالاتا سراي التركي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الأخيرة حول انتقال الدولي المالي أليو ديانج، إلى فريق جالاتا سراي التركي، ولكن لم يصل كل من إداراة الأهلي وجالاتا سراي إلى اتفاق، وأغلق الميركاتو الصيفي في أوروبا، وبالتالي فريق جالاتا سراي انسحب من صفقة التعاقد مع أليو ديانج.

وأغلقت إدارة النادي الأهلي ملف رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق وأعلنت استمراره مع الفريق في الفترة القادمة .

وكان نادي جالاتا سراي التركي قد تقدم بعرض رسمي للحصول علي خدمات الدبابة المالية وبلغت قيمة العقد 5.5مليون يورو ، إلا أن إدارة الفريق رفضت العرض حيث تري أن قيمة العقد قليلة علي لاعب بحجم أليو ديانج.

وبات ديانج ركيزة أساسية في تشكيلة المارد الأحمر في مختلف البطولات ، وقدم اللاعب المالي مردوداً طيباً حتي الآن وأصبح صاحب رصيد قوي لدي جماهير القلعة الحمراء .

أرقام ديانج مع النادي الأهلي

ولعب ديانج مع النادي الأهلي 33 مباراة ، وصنع هدفاً ولم يسجل أية أهداف ،و استخلص الكرة 347 مرة

ويعد أكثر من مرر الكرة بشكل صحيح بمعدل 1513 مرة

وبلغت دقة تمريراته 91% ، وصوب 32 تسديدة

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، الذي يتواجد ضمن صفوفه مصطفى محمد مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات نجمه المالي الدولي وخط الوسط أليو ديانج.

ووقفا لما ذكرته صحفية milliyet التركية، اليوم، الثلاثاء:" فإن مسئولو نادي جالطة سراي، قروا وقف المفاوضات مع الأهلي المصري، لمبالغتهم في الشروط المالية المطلوبة".

وأوضحت الصحفية:" النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن الأهلي يرفض التنازل عن 7.5 مليون دولار كشرط أساسي للموافقة على رحيل المالي".

وواصلت الصحفية:" مطالب الأهلي التعجيزية لم تتوقف عند ذلك، بل طالبه أيضا بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع، وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب مسئولو جالطة سراي".

وأكملت:" النادي التركي حاليا في مرحلة البحث عن أسماء جديدة، بعدما تم غلق ملف ضم ديانج نهائيا".

وكانت الفترة الماضية شهدت اهتماما قويا من جانب مسئولو نادي جالطة سراء التركي، من أجل ضم نجم منتخب مالي الدولي والأهلي أليو ديانج، بعد أداءه القوي والمميز مع المارد الأحمر الموسم الجاري سواء محليا أو قاريا.

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.