رئيس جامعة الأقصر يكرم عميد الفنون الجميلة لمشاركته فى معرض فنى بالأردن

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الجامعة، اليوم الثلاثاء، الفنان الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، لمشاركته فى المعرض الالكترونى "رؤى تشكيلية 2" بجامعة الزرقاء بالأردن، تحت رعاية الدكتور عمر عزت سلامة، أمين عام الجامعات العربية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقا.





شارك فى المعرض نحو 100 فنان، من أساتذة الفنون فى كليات الفنون العربية، لإعادة وصل ما انقطع من حبال التواصل الثقافى والإبداعى بفعل جائحة كورونا ولضروريات استمرار العمل الثقافى والإبداعى.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بمشاركة الفنان الدكتور أحمد محيى حمزة، فى المعرض الذى يثرى الثقافة والإبداع ويرسم صورة حضارية تليق بجامعة الأقصر وسط كوكبة من الفنانين المشاركين فى المعرض.

ووجه عميد كلية الفنون الجميلة، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، لدعمه المستمر والمتواصل لدعم الثقافة والإبداع، كما وجه حمزة الشكر للدكتور حسنى أبو كريم، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الزرقاء، لرعايته للمعرض.

يذكر أن الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها وسام اتحاد شباب الوطن العربى فى الفنون 1996 تحت رعاية جامعة الدول العربية والشيخ خالد القاسمى رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة الكبرى بينالى الإكوادور الدولى 2006، الجائزة الكبرى بينالى الثقافة والفنون الدولى 2013، الجائزة الكبرى بينالى بورسعيد 2005، جائزة شهادة التقدير من ترينالى مصر الدولى لفن الجرافيك 1999، وقد حصل على الجائزة الأولى فى صالون الشباب فى الجرافيك مرتين فى 1998، 2003، والجائزة الثانية فى الجرافيك 2000، 2001.

كما حصل على منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية لدراسة الماجستير 2000، أيضا مثّل مصر بتكليف رسمى من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة والشباب والرياضة، فى العديد من المحافل الدولية فى كل من "إيطاليا، إسبانيا، المانيا، فرنسا، كندا، اليابان، سراييفو، بنجلادش، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، أرمينيا".

كما شارك فى عضوية لجان تحكيم العديد من الفعاليات المحلية والدولية منها صالون الشباب 2016، صالون الجنوب الدولى الخامس والسادس، ومنتدى جامعة الأقصر الإفريقى، ومعرض فن الجرافيك الدولى 2016، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للحفاظ على المحيطات بموسكو 2020.