نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمازون مصر انطلاق من جديد ووظائف شاغرة بعد افتتاح مركزها اللوجستي بمصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمازون مصر تنطلق اليوم من جديد. فيعد افتتاح المركز اللوجستي في مصر هو الأول في أفريقيا بصورة عامة وكان ذلك تعزيزا الاستثمارات العملاقة للتجارة الألكترونية E- Commerce داخل جمهورية مصر العربية. وقام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في حضور عدد كبير من الوزراء بافتتاح المركز اللوجستي والذي مقره بالعاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية.

إطلاق أمازون مصر وإغلاق موقع سوق

يهدف الافتتاح لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لبدء المشروعات الهامة في كافة القطاعات. وأكد رئيس الوزراء على إتاحة الفرص الهائلة لرجال الأعمال وكذلك المستثمرين وأن السوق المصرية واعدة بذلك وتبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها للوصول لهذا الهدف والقضاء على أي عوائق قد تواجه المستثمرين.

رأي نائب رئيس الشركة حول أمازون في مصر

فضمن بيان مصري صرح “رونالد مشحور” نائب الرئيس لشركة أمازون على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن افتتاح هذا المركز اللوجيستي داخل مصر والذي تصل مساحته إلى 28 ألف متر مربع من أكبر الاستثمارات الخدمة اللوجيستية للشركة في السوق المصرية العربية.

وصرح أيضا بأنه يستهدف تحقيق التسوق أو التوصيل بأكثر سرعة ممكنة وذلك للقدرة على تلبية طلبات العملاء المتسوقين عبر الإنترنت. وأيضا زيادة تسهيل تقديم وعرض المنتجات علي العملاء في مصر أكثر مما سبق.

كما نوه أن السوق المصرية تحتل المرتبة الأولى من الاستثمارات في أفريقيا مما يتيح أكثر من 3000 وظيفة وفرصة عمل حيث تمتلك الشركة أكثر من 15 محطة للتوصيل على مستوى كافة البلاد.

تستثمر الشركة أكثر من مليار جنيه في مصر مما يؤكد التزام الشركة القوي والمتفاني لتقوية وتعزيز ودعم القطاع الاقتصادي. ولذلك تعمل الشركة بحرص لجلب أحدث التقنيات وأقوى الابتكارات اللوجستية داخل المنطقة للعمل على نهوض وازدهار التجارة الألكترونية.

أمازون لأول مرة بأفريقيا

أشار المدير العام للشركة وسوق دوت كوم في مصر الأستاذ “عمر الصاحي” إلى أن مركز أمازون اللوجيستي هو الأول في أفريقيا. كما أن هذا الاستثمار في التجارة الألكترونية والتكنولوجيا الحديثة يتوافق بشكل كبير مع خطط الحكومة المصرية حيث إن الشركة تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر. وتسعى إلى توسيع أعمالها عن طريق الإنترنت. وأشار أيضا إلى أن هذا الاستثمارات تؤدي إلى ارتفاع السعة التخزينية للمقر المستودع في مدينة العاشر من رمضان في إطار التحضيرات لانطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني. وبذلك تدعم التحول الرقمي من خلال عدد من التحديثات المتقدمة في مختلف العمليات في المستودع الخاص بها.

وظائف أمازون مصر ورابط شروط وطريقة التسجيل

حيث أعلنت الشركة قبل افتتاح المركز اللوجستي عن ما يقرب من 90 وظيفة شاغرة بدوام كامل في مختلف المجالات. والتي تشمل مهندسين تطوير البرمجيات، مشرفي محطات، ورئيس سياسة عامة، ومدير للبرامج الجديدة، وغيرهم العديد من الوظائف الشاغرة في أمازون مصر. وحددت شركة أمازون مصر رابط لشروط الوظائف وطريقة التسجيل حيث تتطلب العديد من مختلف الوظائف.