انطلاق تصفيات دوري مستقبل وطن "انت البطل"بالمنوفية بحضور امين المجالس المحلية بالحزب

/648203/انطلاق-تصفيات-دوري-مستقبل-وطن-انت-البطلبالمنوفية-بحضور-امين-المجالس-المحلية-بالحزب

أُقيمت اليوم الموافق ٣١ / ٨ أولى مباريات تصفيات المحافظة بين المراكز على أرض مدينة شبين الكوم بمركز شباب الحى القبلي،تحت رعاية النائب سامر محمد التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بحضور المهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية المركزي، محمد عمار أمين العمل الجماهيري المركزي، والأستاذ رفعت زهران أمين مساعد الشئون البرلمانية المركزي.

‏وشارك فى الحضور محمد بط أمين تنظيم المحافظة،وحمادة مجاهد، وضياء طولان أمين شباب المحافظة، والمهندس عصام الحناوي أمين المتابعة والتواصل،و أمير الغتمي أمين العمل الجماهيري والسادة أمناء المراكز وامناء الشباب بالمراكز. أُقيمت المباراة الأولى بين فريقي (صراوة أشمون _ قويسنا أ )، وانتهت بفوز فريق قويسنا بضربات الترجيح ٨ - ٧. وأُقيمت المباراة الثانية بين فريقي ( كفر المصيلحة - ميت البيضاء الباجور ) وأنتهت بفوز فريق ميت البيضاء الباجور ٢- ٠. وأُقيمت المباراة الثالثة بين فريقي ( دبركي منوف- وفريق قويسنا ب ) وأنتهت بفوز دبركي منوف ٥ - ٠. وأُقيمت المباراة الرابعة بين فريقي ( طنبشا بركة السبع - سرس الليان ) وأنتهت بفوز سرس الليان ٣ - ١ بضربات الترجيح.

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