فيديو - والد طفل الغربية : عصابة الخطف طلبت منى مبلغا كبيرا لن أبوح به

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد البحيرى، والد الطفل زياد، والذى تمكن رجال الأمن من تحريره، مساء أمس الأول الإثنين، من أيدى خاطفيه فى الغربية، إن ابنه لا يزال فى صدمة مما حدث معه من قبل عصابة الخطف، مشددا على أن الأسرة لم تتذوق طعم النوم منذ 3 ايام.





وقال، خلال لقائه، مع برنامج "التاسعة"، والمذاع على القناة الأولى المصرية، إنه تم اختطاف ابنى بطريقة وحشية، ولا أعلم السبب الذى بسبه تم اختطاف ابنى ولكننى أعتقد أنه بسبب الأموال، لافتا إلى أن العصابة طلبت منه مبلغا ماليا كبيرا ولكنه لن يستطيع أن يبوح به. تحرير طفل الغربية وأضاف: "عندما تم الاتصال بى من المختطفين أردت أن اسمع صوت ابنى، للاطمئنان عليه، وتفاوضت معهم من أجل أن تكون مدة المكالمة طويلة وشرطة البحث الجنائى قامت بتتبع الرقم الذى تحدث معى". وتابع: "لم يكن لى سابق معرفة بمن خطفوا ابنى، ولا أعرف أشكالهم، وقالوا إنهم خطفوا ابنى من أجل أننى أستطيع أن أدبر الأموال لأننى صاحب محل لوازم سيارات".

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