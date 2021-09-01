الإفتاء تكشف حكم إفشاء تفاصيل الحياة الخاصة على مواقع الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار: "تفاصيل الحياة العادية التى لا يَأنَف الشخص من معرفة الغير بها؛ كعنوان بيته، وشَكْله، ونوع سيارته، ونحوه مما يدل على أَنَّ ناشر ذلك له ذوق مناسب وسط البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها، أمر لا مانع منه شرعًا، وقد يندرج هذا الفعل تحت التَّحدُّث بنعمة الله على المرء الذى ندب إليه الشرع الشريف فى قوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ".

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وأضافت: "وأما نشر وبَث مقاطع مصورة لا يصح إِطلاع الغير عليها يتنافى كليا مع حَث الشرع الشريف على الستر والاستتار، لأن أمور العباد الخاصة بهم مبنية على الستر، فلا يصح من أحد أن يكشف ستر الله عليه ولا على غيره، قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ".

وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال، فبَثُّ ونَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل، تعليقًا أو مشاركةً أو إعجابًا، حولها إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه فلا مانع منه شرعًا، وإن كان مما لا يجوز للغير الإشعار به مما يُعيَّب به المرء، فنشره عَمَل محرم شرعًا، وهو مُجَرَّم قانونًا أيضا".