حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 2-9-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 2-9-2021
مهنياً: تستقطب بعض العروض والفرص المالية، إن الجوّ إيجابي ومناسب لبحث الشروط ولتحسين الوضع الحالي
عاطفياً: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة
صحياً: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها
حظك اليوم برج الثور الخميس 2-9-2021
مهنياً: إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة
عاطفياً: قد يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انك مطمئن البال وخفيف الظل، تبادله الاهتمام فتقوى العلاقة بينكما وتشتدّ الروابط
صحياً: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2-9-2021
مهنياً: أحد الزملاء يبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار على المدى الطويل
عاطفياً: يترك فينوس البيت الخامس ليدخل الى برج العقرب فيخفّ الوهج العاطفي وتدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك او في محيط مهنتك ابتداءً من الآن
صحياً: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة
حظك اليوم برج السرطان الخميس 2-9-2021
مهنياً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، لا تصدّق الوعود الكاذبة ولا تجازف لا مالياً ولا تجارياً
عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية
صحياً: تتعدد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك
حظك اليوم برج الأسد الخميس 2-9-2021
مهنياً: قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، وبالتأكيد لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته
عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك
صحياً: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي
حظك اليوم برج العذراء الخميس 2-9-2021
مهنياً: قد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة، وهذا يزيد من حماستك ويدفعك الى التركيز على مشروع مهم
عاطفياً: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكن هذا الامر يواجه بعض الصعوبات
صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة
حظك اليوم برج الميزان الخميس 2-9-2021
مهنياً: تعيش ارتباكاً وتأجيلاً ربما لبعض المواعيد، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح
عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات الأليمة قد يسبب لك المتاعب، فلا تدع نفسك أسيراً له
صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل
حظك اليوم برج العقرب الخميس 2-9-2021
مهنياً: أنت تحسد كل شخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، إذا كان الظرف يعاكسك، فالحل ليس بمعاداة الآخرين والتهجم عليهم وتمنّي الشر لهم
عاطفياً: العون الذي حظيت به من الشريك أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله
صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية
حظك اليوم برج القوس الخميس 2-9-2021
مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً
صحياً: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيرا
حظك اليوم برج الجدي الخميس 2-9-2021
مهنياً: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل
عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته
صحياً: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك
حظك اليوم برج الدلو الخميس 2-9-2021
مهنياً: تتفاعل على نحومرضٍ مع محيطك، ويحمل اليك هذا اليوم انفتاحاً على مجالات جديدة، وقد تلفت نظر بعض النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة
عاطفياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك
صحياً: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة
حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-9-2021
مهنياً: تكون على استعداد لمواجهة أي طارئ، هذا الظرف الصعب يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول الناجعة
عاطفياً: إهمال الشريك سيكون مكلفاً جداً، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان
صحياً: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحراً تزور خلالها بعض البلدان
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