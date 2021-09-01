الفقى : الوضع فى أفغانستان سينعكس على دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن خطورة الوضع فى أفغانستان تكمن فى أنه أعطى ما أسماه بـ"حقنة الحياة"، لبعض القوى التى كان فى تصور العالم أنها انتهت ولن تعود مجددًا.
وتابع: "يرد فى ذهن الكثيرين أن التيار المتطرف دينيًا، الذى كنا نتصور أنه إلى زوال قد بدأ يسيطر على إحدى الدول الهامة استراتيجيا فى وسط آسيا، والواقعة فى تماس مع روسيا والصين وباكستان والهند وإيران"، مستكملا: "نحن بصدد تطور كبير سينعكس على كل الأوضاع فى دول الشرق الأوسط وفى العالم الإسلامى بشكل عام".
وعن فشل الولايات المتحدة فى إقامة نظام يحمى مصالحها فى أفغانستان علق الفقى: "عودتنا أمريكا أنه لا يعنيها كثيرا كيف تكون صورتها لدى الآخرين.. وحدث هذا فى كوريا وفيتنام والعراق، وقد يحدث فى بلدان أخرى.. بعض الأصوات الأمريكية تؤيد الانسحاب الأمريكى من الأراضى الأفغانية".
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