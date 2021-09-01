طقس الأربعاء .. استقرار درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وعن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 25 الإسكندرية 31 25 وادى النطرون 36 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 35 26 دمنهور 34 25 بلطيم 32 24 مطروح 31 24 السلوم 31 22 سيوة 38 21 بورسعيد 32 27 دمياط 32 25 الزقازيق 35 26 المنصورة 35 25 الاسماعيلية 36 24 السويس 35 25 العريش 32 25 رفح 31 24 رأس سدر 37 26 نخل 35 17 نويبع 40 29 طابا 36 25 كاترين 36 19 الطور 36 27 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 28 الفيوم 36 26 بنى سويف 36 25 المنيا 36 24 أسيوط 38 24 سوهاج 39 25 قنا 41 26 الأقصر 43 26 أسوان 43 29 ادفو 43 27 أبوسمبل 45 26 الوادى الجديد 42 27 شلاتين 41 28 حلايب 38 27

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