برقم الجلوس.. إعلان نتيجة طعون الثانوية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - وأضح بيان قطاع المعاهد الأزهرية اليوم أنه يمكن للطلاب كتابة رقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك من الرابط التالى: https://www.azhar.eg/toonresult.

وكان عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتى تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بجميع المحافظات، قد بلغت 19 ألفا و344 طعنا فى مختلف المواد الدراسية، وجاءت الصدارة فى المواد العلمية والثقافية التى تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية.