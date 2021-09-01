الأعلى للإعلام: 250 ألف جنيه حد أقصى غرامة تسجيل المكالمات ونشرها دون موافقة

أضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بندا جديدا إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات بشأن تسجيل الصحفيين للمحادثات أو اللقاءات مع أشخاص ونشرها دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن.

ووفقا لنص البند الجديد فإنه "يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التى سجلها نصا على أى وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة".

وأضاف "يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر".