موعد مباراة منتخب البرتغال أمام جمهورية أيرلندا.. والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي بطولة يورو 2020

وتواجد كريستيانو رونالدو في الصدارة بصفته أقل اللاعبين في قائمة الهدافين للمباريات في يورو 2020، حيث استطاع أن يسجل أهدافه الخمسة في 4 مباريات، حيث نجح الدون في التسجيل 3 مرات بالقدم اليمنى بينما جاء هدفين باليسرى فيما لم يستطع التسجيل من رأسيات.

وتقاسم الصدارة اللاعب باتريك شيك الذي استطاع أن يقدم مستوى متميز جعله يشارك في صدارة هدافين بطولة يورو 2020.

واستطاع باتريك شيك أن يسجل الأهداف الخمسة من خلال القدم اليمنى بهدف والرأسية بمثله، واحد واليسرى 3.

المركز الثاني في ترتيب الهدافين

وتساوى الرباعي هاري كين هداف إنجلترا، وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، وفروسبيرج لاعب وسط السويد، وكريم بنزيما بواقع 4 أهداف في المركز الثالث.

كما جاء دولبرج مهاجم منتخب الدنمارك، وشاكيري لاعب وسط سويسرا، ورحيم سترلينج، وموراتا مهاجم إسبانيا، وفينالدوم نجم هولندا، وليفاندوفيسكي أفضل لاعب في العالم، سيفيروفيتش مهاجم سويسرا بواقع 3 أهداف لكل منهم.

ترتيب هدافي بطولة يورو 2020

وتواجد كريستيانو رونالدو في الصدارة بصفته أقل اللاعبين في قائمة الهدافين للمباريات في يورو 2020، حيث استطاع أن يسجل أهدافه الخمسة في 4 مباريات، حيث نجح الدون في التسجيل 3 مرات بالقدم اليمنى بينما جاء هدفين باليسرى فيما لم يستطع التسجيل من رأسيات.

وتقاسم الصدارة اللاعب باتريك شيك الذي استطاع أن يقدم مستوى متميز جعله يشارك في صدارة هدافين بطولة يورو 2020.

واستطاع باتريك شيك أن يسجل الأهداف الخمسة من خلال القدم اليمنى بهدف والرأسية بمثله، واحد واليسرى 3.

المركز الثاني في ترتيب الهدافين

وتساوى الرباعي هاري كين هداف إنجلترا، وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، وفروسبيرج لاعب وسط السويد، وكريم بنزيما بواقع 4 أهداف في المركز الثالث.

كما جاء دولبرج مهاجم منتخب الدنمارك، وشاكيري لاعب وسط سويسرا، ورحيم سترلينج، وموراتا مهاجم إسبانيا، وفينالدوم نجم هولندا، وليفاندوفيسكي أفضل لاعب في العالم، سيفيروفيتش مهاجم سويسرا بواقع 3 أهداف لكل منهم.