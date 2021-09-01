صور.. محافظ الوادى الجديد يبحث مع رجال الأعمال دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - عقد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على هامش الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بمركز د حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لقاءََ مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.





وأكد محافظ الوادى الجديد الدور الحيوى للقطاع الخاص فى دعم جهود التنمية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة، مستعرضا ما تم تنفيذه وإنجازه بالمركز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم بحث سبل دعم المركز لتوفير موارد دائمة لضمان استمرار تقديم خدماته بنفس المستوى.

وأشار الزملوط إلى أنه تم الاتفاق على توفير مجموعات عمل من الشباب المتطوع تتولى المرور على أصحاب المزارع والمصانع ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين فى التبرع لصالح المركز، وتخصيص ثلاجات لحفظ التمور تابعة للمحافظة لجمع التمور من المتبرعين وبيعها لصالح المركز وذلك بالتزامن مع موسم جنب التمور الذى تشهد المحافظة.

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