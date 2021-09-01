بالشروط.. فتح التقديم للطلاب الجدد بالمدن الجامعية فى حلوان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة فى بيان اليوم الأربعاء أن تقديم الطلبات تكون على الإيميل التالى:

http://app2.helwan.edu.eg/modon/

وحددت جامعة حلوان عددًا من الشروط للقبول بالمدن الجامعية كالتالى:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأى مدة فى العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائى من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا الى الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير فى محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبى الدورى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية فى الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ فى الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر فى شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعى فى حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعى، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين فى حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الدكتور رئيس الجامعة.

15 - يشترط على الطلاب الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على صورتين ضوئيتين من البطاقة القومية للطالب وولى الأمر، وصورتين من شهادة ميلاد الطالب، واستمارتين بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، و12 صورة شخصية للطالب، إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.