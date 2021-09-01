تربط 5 محافظات.. مدبولى يشهد توقيع عقد شبكة القطار الكهربائى السريع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى القاهرة، للمشروع الذى يتم تنفيذه بين وزارة النقل، مُمثلة فى الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصرى/ ألمانى بقيادة شركة سيمنس للنقل الألمانية، بالتحالف مع شركتى المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.

وقع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام والى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب التحالف بقيادة شركة سيمنس الألمانية مايكل بيتر العضو المنتدب لشركة سيمنس للنقل الألمانية، وليون سولير رئيس سيمنس للنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعى على أعلى مستوى للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس تابع بنفسه خطوات توقيع هذا العقد، الذى سيُحدث نقلة حضارية فى وسائل النقل بمصر، وفى الوقت نفسه يُسهم فى سرعة تحقيق التنمية المنشودة، موجها الشكر لوزارة النقل، وشركة سيمنس العالمية، على الجهود المبذولة فى الفترة الأخيرة للانتهاء من تفاصيل الاتفاق، إذ أن الشركة الألمانية أصبحت "شريك نجاح" للمصريين فى العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات.

وعقب التوقيع، قال وزير النقل إن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم، ويشتمل على 21 محطة، منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية فى جميع المحطات.

ولفت وزير النقل إلى أن التحالف بقيادة الشركة الألمانية سيقوم بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما، بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجارى تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية، مشيرًا إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وتسليم الموقع.

وأضاف الوزير أن القطار السريع، الذى يتم تنفيذه داخل الجمهورية لأول مرة، يتميز بسعة نقل كبيرة ما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرًا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التى سيمر بها، إذ أنه يعتبر محورًا جديدًا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة، والذى يعتبر الميناء الرئيسى المحورى للجمهورية على البحر الأحمر، والذى سيستقبل البضائع الواردة من جميع الدول العربية ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، والمخطط له بأن يكون منطقة تجارية عالمية لوجيستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، مما سيسهم فى جعلها رائدة فى مجال النقل.

وفى الوقت نفسه، أشار كامل الوزير إلى أن القطار سيعزز البنية التحتية للمناطق التى يمر بها ويساعد على تحقيق الزحف العمرانى، إضافة إلى أنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، وسيعمل على تعزيز حركة السياحة من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة تتميز بأعلى مستويات الكفاءة والأمان لتلبية احتياجات وتوقعات الشعب المصرى، لذا فهو يعتبر قفزة حضارية هائلة فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى بصفة خاصة، وفى مجال النقل بصفة عامة، لافتًا إلى أن شركة "سيمنس" ستقوم، فى إطار هذا المشروع، بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية الذكية والدعم المتواصل لبناء وصقل المهارات والكوادر المحلية.

يذكر أن مسار القطار الكهربائى السريع سيربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، ثم يمتد المسار شرق النيل حتى محطة حلوان، مرورًا بالعاصمة الإدارية ومحمد نجيب، ويستمر غرب النيل بداية من محطة جنوب الجيزة ليتكامل مع خط سكك حديد الصعيد وصولاً إلى منطقة أكتوبر لخدمة سكان حدائق أكتوبر و6 أكتوبر وليتكامل مع الخط الثانى للقطار السريع (أكتوبر – أسوان) ومونوريل السادس من أكتوبر الجارى تنفيذه، ثم يستمر حتى مدينة السادات لخدمة المنطقة الصناعية، ثم وادى النطرون والنوبارية، لخدمة نقل المنتجات الزراعية، وصولاً إلى برج العرب، ثم يمتد على الساحل الشمالى شرقا إلى العامرية وصولاً إلى الإسكندرية، إذ يعتبر ميناء الإسكندرية أهم موانئ الجمهورية على ساحل البحر المتوسط، ثم غربا لخدمة المناطق السياحية بالحمام والعلمين وسيدى عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة حتى مطروح.

كما يجدر التنويه إلى أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الصديقة للبيئة، والتى سيتم إنشاؤها فى مصر ستشكل نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل، وتتكون من ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالى أطوال 1825 كم، إذ يمتد الخط الأول من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم مطروح بطول 660 كم، والثانى يمتد من محطة أكتوبر ويمتد غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى حتى أسوان بطول 925 كم، إذ سيتكامل مع مونوريل السادس من أكتوبر، بينما الثالث يمتد المسار من محطة قنا ثم الأقصر ويستمر شرقا حتى الغردقة، ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 240 كم.

من جانبه، قال رولاند بوش الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة سيمنس AG: "تفخر سيمنس لنظم النقل بدعمها لطموحات وجهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل فى البلاد، عن طريق إقامة أول منظومة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، مؤكدا أن هذا المشروع الاستراتيجى سيخلق العديد من الوظائف، وسيدعم النمو الاقتصادى، كما سيعمل على تحسين جودة حياة ملايين المصريين، من خلال توفير نظام فعّال وآمن ومتطور للنقل".

وأضاف: باعتبارنا من شركاء النجاح لمصر منذ عقود طويلة، تلتزم "سيمنس" فى إطار هذا المشروع بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية الذكية والدعم المتواصل لبناء وصقل المهارات والكوادر المحلية".