وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا أمس الثلاثاء، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، د. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، هنأ الوزير المركز القومى للبحوث لحصوله على المركز الأول فى عدد الحاصلين على جوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والبالغ 11 جائزة، مؤكدًا على الدور المحورى للمركز فى مجال النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر، مشيدًا بالكوادر العلمية والبحثية، والتى تساهم فى الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز.

وافق المجلس على الإهداء المقدم من جهاز شئون البيئة للمركز القومى للبحوث، وهو عبارة عن جهاز كشف وتحليل وسائط التبريد بقيمة إجمالية 575666 (خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وستون جنيهًا).

كما وافق المجلس على ترقية عدد 12 لدرجة أستاذ باحث، و5 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، وكذلك تعيين عدد (14) فى وظيفة باحث بالأقسام والشعب المختلفة بالمركز.

ووافق المجلس أيضًا على تجديد الإعارة لعدد (13) من السادة أعضاء هيئة البحوث بالمركز للعام الدراسى 2020/2021.

أحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث ومعهد البيئة الحضرى بالصين (IUE)؛ بهدف توفير التدريب اللازم للباحثين، وتبادل الزيارات العلمية، وإجراء مشروعات بحثية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والمياه وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء المعامل، والحصول على درجات علمية سواء الماجستير أو الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه .