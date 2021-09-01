/648211/ميدو--يفجر-مفاجأة-بشأن-تشكيل-الفراعنة-اليوم-أمام-أنجولا

أكد الإعلامي أحمد حسام "ميدو” خلال برنامجه أحلي صباح أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني استقر بشكل كبير علي تشكيل الفراعنة أمام أنجولا اليوم في الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكشف ميدو أن البدري استقر علي الدفع بباهر المحمدي فى مركز الظهير الأيمن ولن يلعب بطارق حامد خلال مباراة أنجولا حيث يرغب فى إراحته من أجل مشاركته أمام الجابون بالخارج ، وأن حمدي فتحي سيكون بجانب عمرو السولية فى وسط الملعب.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥ سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي..

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة منتخب

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

وينطلق معسكر المنتخب الوطني، يوم السبت المقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.