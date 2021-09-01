«ميدو»: مدرب الأهلي الجديد ليس مصرياً

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو” عن مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل كافين جونسون الذى رحل عن القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأكد ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، على إذاعة الشباب والرياضة أن موسيماني لن يضم مدرباً مصرياً بدلاً من كافين جونسون وسيكون المدرب الجديد أيضًا من جنوب أفريقيا

وأشار إلي أن موسيماني سيعود من جنوب أفريقيا بمدرب مساعد جديد بدلاً من جونسون حيث يفضل موسيماني أن يكون المصري الوحيد فى الجهاز فقط سامي قمصان.

يدخل منتخب مصر لكرة القدم مباراته اليوم الأربعاء، امام نظير انجولا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعي المنتخب الوطني بتحقيق انجاز كبير وتخطي، مباراة انجولا، حيث يحظى المنتخب بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوز بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

التشكيل المتوقع للمنتخب

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: رمضان صبحي – محمد شريف – حسين الشحات

تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، وتذاع على مجموعة شبكة قناة بين سبورتس القطرية، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء.

كما تقوم قنوات «أون تايم» بإذاعة المباراة ، وذلك وفقاً للإتفاق مع فيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بإذاعة المبارايات التي يخوضها المنتخب الوطنى علي أرضه.

قائمة المنتخب

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا، وكان ذلك تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .