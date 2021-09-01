لاعب الزمالك السابق: أتمنى بدلاً من عقد صفقات أن يتم تجديد للقوام الأساسي

/648213/لاعب-الزمالك-السابق-أتمنى-بدلا-من-عقد-صفقات-أن-يتم-تجديد-للقوام-الأساسي

أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن هناك عدة مكاسب للقلعة البيضاء بعد الحصول على بطولة الدورى هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال غانم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: " الفارس الأبيض لا يحتاج إلي صفقات جديدة فى الموسم المقبل ـ وذلك بسبب عودة المعارين إلى الفريق وتألقوا مع أنديتهم وظهروا بشكل جيد للغاية، حيث سوف يدعمون الفريق يشكل جيد”.

وأختتم : " أتمني من إدارة الزمالك تجديد عقود طارق حامد، وأشرف بن شرقي ، وذلك للحفاظ علي القوائم الاساسية بدلا الصفقات، هذا الأمر من أهم الأشياء التى تجعل الزمالك يظهر بقوة فى الموسم المقبل".

محمود الخطيب

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أبدت هذه الشركة تعاوناً كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديدأرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف