/648214/ارتفاع-اسعار-الذهب--اليوم-والأكثر-انتشارا-791-جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1\9\2021، ارتفاعا من جديد في نهاية الأسبوع، نظرا لارتباط الاسواق المحلية بالاسواق العالمية، فضلا عن لجوء المواطنين إلى استثمار أموالهم في سبائك الذهب خوف من جائحة كورونا وأيضاً سعر الجنية مقابل الدولار.

بيان باسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 904 جنيه مصري.

ووصل سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين 21 سعرة 791 جنيه.

و جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ب 678 جنية مصر.

وبلغ سعر الجنية الذهب اليوم 6320 جنية مصري.

أما عن سعر الأوقية الذهبية فسجلت نحو 28024 جنية مصري.

وبهذه الأسعار يكون سجل الذهب عيار واحد وعشرين ارتفاعاً ملحوظاً عن الأيام السابقة وذلك لمن يتسائلون عن بكم سعر عيار الذهب 21 في مصر، وذلك بسب قدوم الأفراد القادمين على الزواج على شراءه لأنه الأكثر انتشاراً في أسواق الذهب المصرية.

وفي ختام موضوعنا نود أن نعلمكم أن سعر المصنعية تختلف من تاجر إلى أخر ومن محل صاغة إلى أخر، ونكون قد قدمنا إليكم متابعينا الأعزاء أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، أهم العوامل المؤثر عليه.