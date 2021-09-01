/648216/شوبير-يفجر-مفاجأة-عن-حارس-الأهلي-القادم-تفاصيل

أكد الاعلامى أحمد شوبير أن هناك اتجهات، من النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمي جديد لتدعيم عرين المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم،:":” الأهلي لم يتفاوض لضم المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز لتدعيم صفوف المارد الأحمر، تم التواصل مه إدارة الفريق السماوي، ولكن لم تكتمل، من الممكن استمرار القلعة الحمراء بحراس المرمي المتواجده حالياً ، أو التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش”.

وتابع:” وهناك انقسام في النادي الأهلي بين التعاقد مع محمد بسام ورحيل علي لطفي أو الأستمرار داخل صفوف الفريق”.

وواصل:”هناك عروض مقدمة لمصطفي شوبير وعلي لطفي من الدوري الممتاز، ولكن الثنائي ينتظر الموقف النهائي من النادي الأهلي”.

واختتم حديثة:”عن مواجهة منتخب مصر:” لايوجد حضور جماهير، والتشكيل المتوقع كلأتي:” في حراسة المرمي:” محمد الشناوي- خط الدفاع :”الونش-حجازي-طارق حامد-عمرو السولية إذا كان حمدي فتحي لم يكتمل شفاءة، ومجدي “أفشة”، وأحمد سيد”زيزو”- محمد شرف”، -محمد عبد الشافي- اكرم توفيق”.

والتر بوليا

أعلن النادي الأهلي، رسمياً، انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي، على سبيل الإعاراة.

ينتقل والتر بواليا إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.

وأوضحت التقارير، بأن مسئولو الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، بنية الشراء، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.

وأفادت التقارير، بأن الأمر متوقف حاليا على إجراء بواليا للكشف الطبي، وحال إجتيازه سيتم توقيع عقود الإعارة لمدة موسم واحد فقط بهدف منحه فرصة المشاركة أساسياً وتقييمه قبل العودة من جديد الموسم المقبل للقلعة الحمراء.