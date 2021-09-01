/648219/إيهاب-ينضم-لأبطال-حكاية-اللي-خلف-مماتش-بجانب-سوسن-بدر

انضم الفنان إيهاب فهمي ينضم لأبطال حكاية «اللي خلف مماتش» أحد حكايات مسلسل «زي القمر» بجانب الفنانة سوسن بدر والتي من المقرر أن تكون الحكاية الثالثة في العرض بعد حكاية غالية لدرة وحكاية «واحد في المية» لصبرين.

دوت الخليج يرصد انضمام إيهاب فهمي لحكاية «اللي خلف مماتش»

ونشر المخرج أحمد شفيق صورته مع سوسن بدر مؤخؤا ليعلن عن بدء تصوير الحكاية، وظهر فيها هو يقبل رأسها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتب معلنا: "بسم الله توكلنا علي الله حكايتنا مابتخلصش بفضل الله، الحكاية التانية "اللي خلف مماتش" إنتاج مها سليم إخراج أحمد شفيق".

عرض حكاية غالية في 4 سبتمبر

قرر صناع حكاية «غالية» التي تخوضها الفنانة درة من مسلسل «زي القمر»، تأجيل عرضها ليوم 4 من شهر سبتمبر، بعد أن كان من المقرر طرحها على فناة cbc بداية من يوم السبت المقبل

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

وبدأت الفنانة المتألقة صبرين تصوير الحكاية الثانية من المسلسل والتي تحمل اسم «واحد في المية» من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق بجانب الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب، وتجسد صابرين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» دور كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع